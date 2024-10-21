В ЕРАУ открыли информацию об электронной почте адвокатов

Решением Совета адвокатов Украины электронные почтовые ящики адвокатов в ЕРАУ были открыты для публичного доступа.

Совет адвокатов Украины принял решение от 21.09.2024 №62, которым открыл для публичного доступа информацию об адресе электронной почты адвокатов, размещенном в Едином реестре адвокатов Украины. Об этом сообщил официальный сайт Национальной ассоциации адвокатов Украины.

По предписаниям ст. 17 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» САУ обеспечивает ведение ЕРАУ с целью сбора, хранения, учета и предоставления достоверной информации о численности и персональном составе адвокатов Украины, адвокатов иностранных государств, которые согласно этому Закону приобрели права на занятие адвокатской деятельностью в Украине, об избранных адвокатами организационных формах адвокатской деятельности. Внесение сведений в реестр осуществляется советами адвокатов регионов и САУ.

В ЕРАУ содержится информация о фамилии, имени и отчестве адвоката, номере и дате выдачи свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью, номер и дате принятия решения о выдаче свидетельства о праве на занятие адвокатской деятельностью (номер и дата принятия решения о включении адвоката иностранного государства в ЕРАУ), наименование и местонахождение организационной формы адвокатской деятельности, номера средств связи, адрес рабочего места адвоката, номера средств связи, о приостановлении или прекращении права на занятие адвокатской деятельностью, а также другие сведения.

«Такая информация раньше была открыта и общедоступна на сайте НААУ. В то же время, в связи с военной агрессией рф против Украины Совет адвокатов Украины, рассмотрев обращение руководителей органов адвокатского самоуправления и адвокатов, своим решением от 02.03.2022 №22 закрыл для публичного доступа персональные данные адвокатов в ЕРАУ на период введения военного положения. Решением САУ №62 адрес электронной почты адвокатов был открыт для публичного доступа», - добавили в НААУ.

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