В ЄРАУ відкрили інформацію про електронну пошту адвокатів

Рішенням Ради адвокатів України електронні поштові скриньки адвокатів в ЄРАУ були відкриті для публічного доступу.

Рада адвокатів України прийняла рішення від 21.09.2024 №62, яким відкрила для публічного доступу інформацію про адресу електронної пошти адвокатів, розміщену в Єдиному реєстрі адвокатів України. Про це повідомив офіційний сайт Національної асоціації адвокатів України.

За приписами ст. 17 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» РАУ забезпечує ведення ЄРАУ з метою збирання, зберігання, обліку та надання достовірної інформації про чисельність і персональний склад адвокатів України, адвокатів іноземних держав, які відповідно до цього Закону набули права на заняття адвокатською діяльністю в Україні, про обрані адвокатами організаційні форми адвокатської діяльності. Внесення відомостей до реєстру здійснюється радами адвокатів регіонів та РАУ.

У ЄРАУ міститься інформація про прізвище, ім’я та по батькові адвоката, номер і дату видачі свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю, номер і дату прийняття рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю (номер і дата прийняття рішення про включення адвоката іноземної держави до ЄРАУ), найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності, номери засобів зв’язку, адресу робочого місця адвоката, номери засобів зв’язку, про зупинення або припинення права на заняття адвокатською діяльністю, а також інші відомості.

«Така інформація раніше була відкритою та загальнодоступною на сайті НААУ. Водночас, у зв'язку з військовою агресією рф проти України Рада адвокатів України, розглянувши звернення керівників органів адвокатського самоврядування та адвокатів, своїм рішенням від 02.03.2022 №22 закрила для публічного доступу персональні дані адвокатів у ЄРАУ на період запровадження воєнного стану. Рішенням РАУ №62 адреса електронної пошти адвокатів була відкрита для публічного доступу», - додали у НААУ.

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