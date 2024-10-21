У Реєстрі збитків з’являться 12 нових категорій для заяв — що відомо

Серед них – за фактом вимушеного внутрішнього переміщення, смерті та зникнення найближчих родичів, руйнування інфраструктури.

Фото: Верховна Рада

У Міжнародному Реєстрі збитків від російської агресії невдовзі планують запустити 12 нових категорій для прийому заяв від постраждалих українців. Про це повідомив народний депутат, голова ТСК ВР з питань захисту прав ВПО та інших осіб Павло Фролов.

Серед них – за фактом вимушеного внутрішнього переміщення, смерті та зникнення найближчих родичів, руйнування інфраструктури.

Наразі Реєстр приймає заяви щодо однієї категорії постраждалих від російської агресії – пошкодженого чи знищеного житла.

«На сьогодні понад 10 тисяч українців уже подали заяви до Реєстру, більшість з яких з файлами із доказами: документами чи фотографіями. Проте 1,4 тис. заяв було подано без додаткових файлів доказів, але з інформацією з різних баз даних. Для оцінки таких заяв будуть використані зовнішні ресурси, зокрема супутникові знімки», – зазначив Фролов.

Нардеп додав, що заяви до Реєстру подаються виключно в електронній формі. Зробити це можна через Дію, надавши при цьому відомості про себе та завдану шкоду житлу, починаючи від 24 лютого 2022 року.

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