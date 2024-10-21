В Реестре ущерба появятся 12 новых категорий для заявлений — что известно

Среди них – по факту вынужденного внутреннего перемещения, смерти и исчезновения ближайших родственников, разрушения инфраструктуры.

Фото: Верховная Рада

В Международном Реестре ущерба от российской агрессии вскоре планируют запустить 12 новых категорий для приема заявлений от пострадавших украинцев. Об этом сообщил народный депутат, глава ВСК ВР по вопросам защиты прав ВПЛ и других лиц Павел Фролов.

Среди них – по факту вынужденного внутреннего перемещения, смерти и исчезновения ближайших родственников, разрушения инфраструктуры.

Реестр принимает заявления относительно одной категории пострадавших от российской агрессии – поврежденного или уничтоженного жилья.

«На сегодняшний день более 10 тысяч украинцев уже подали заявления в Реестр, большинство из которых с файлами с доказательствами: документами или фотографиями. Однако 1,4 тыс. заявлений были поданы без дополнительных файлов доказательств, но с информацией из разных баз данных. Для оценки таких заявлений будут использованы внешние ресурсы, в частности, спутниковые снимки», – отметил Фролов.

Нардеп добавил, что заявления в Реестр подаются исключительно в электронной форме. Сделать это можно через Дію, предоставив сведения о себе и причиненный вред жилью, начиная с 24 февраля 2022 года.

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