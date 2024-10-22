Какие требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты работников жилищно-коммунального хозяйства — разъяснение

На работах с вредными и опасными условиями труда, а также работах, связанных с загрязнением или неблагоприятными метеорологическими условиями, работникам выдаются бесплатно специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты.

Государственная служба по вопросам труда объясняет, какие требования к обеспечению средствами индивидуальной защиты работников жилищно-коммунального хозяйства.

Работодатель обязан обеспечить за свой счет приобретение, комплектование, выдачу и содержание средств индивидуальной защиты в соответствии с нормативно-правовыми актами по охране труда и коллективному договору.

Приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Украины от 10.12.2012 № 1389 утверждены Нормы безвозмездной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам жилищно-коммунального хозяйства, которые распространяются на субъекты хозяйствования независимо от форм собственности и организационно-правовой формы, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Работники сферы жилищно-коммунального хозяйства, выполняющие работы, не указанные в разделе II этих Норм, обеспечиваются СИЗ в соответствии с требованиями норм безвозмездной выдачи СИЗ работникам соответствующих видов экономической деятельности.

В специальной одежде допускается применение хлопчатобумажных и смешанных тканей, которые имеют заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы в соответствии со сферой применения.

Специальная одежда для защиты от кислот должна быть изготовлена ​​из прорезиненных тканей или из шерстяных тканей с полихлорвиниловым покрытием, для защиты от влаги – из брезентовых или прорезиненных тканей, а также из тканей, обработанных водоотталкивающими средствами.

Работники, выполняющие газоопасные работы, снабжаются специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ в антистатическом исполнении.

Работникам могут выдаваться средства индивидуальной защиты сверх предусмотренных норм с учетом требований технологических процессов и нормативных актов об охране труда, по согласованию с представителями профсоюзных органов, по решению трудового коллектива предприятия.

В случае преждевременного износа этих средств не по вине работника работодатель обязан заменить их за свой счет. В случае приобретения работником спецодежды, других средств индивидуальной защиты, моющих и обезвреживающих средств за свой счет работодатель обязан компенсировать все расходы на условиях, предусмотренных коллективным договором.

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