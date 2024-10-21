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Минобороны допустило к эксплуатации украинский баги «Варан»

17:00, 21 октября 2024
Требования к транспортному средству инженеру называли военные.
Минобороны допустило к эксплуатации украинский баги «Варан»
Источник фото: mil.gov.ua
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Министерство обороны допустило к поставке украинской баге «Варан». Это транспортное средство повышенной проходимости будут использовать для перемещения личного состава, эвакуации раненых, подвоза боеприпасов и т.п.

Баги спроектировали и изготовили на украинском предприятии. Его основой является силовой каркас для сверхсложных условий эксплуатации. На баге установлен мощный турбодизельный двигатель и автоматическая 5-ступенчатая коробка передач. Большинство узлов, агрегатов, механизмов это комплектующие популярных мировых автопроизводителей.

Как отмечают в Минобороны, «Варан» проектировал инженер, имеющий многолетний опыт по ремонту и эксплуатации автомобилей. Требования к транспортному средству ему называли военные: быстрый, маневровый, ремонтопригодный, максимально низкий, высокая проходимость.

Двухместный баги весит чуть больше тонны, при этом перевозит 500 кг груза или тянет прицеп весом до 300 кг. На песке баги развивает скорость более 100 км/ч.

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ВСУ военные Минобороны

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