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В Одесской области разоблачили трех поджигателей объектов Укрзализныци, которые сотрудничали с рф

21:27, 21 октября 2024
Злоумышленники «подрабатывали» на поджогах объектов Укрзализныци.
В Одесской области разоблачили трех поджигателей объектов Укрзализныци, которые сотрудничали с рф
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В Одесской области разоблачили трех местных жителей, которые по заказу спецслужб рф поджигали объекты Укрзализныци. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, они, используя один из мессенджеров, установили связь с представителем рф, который предложил им «подработать» на поджогах объектов Укрзализныци.

В конце августа 2024 года, используя заранее подготовленную зажигательную смесь, фигуранты совершили поджоги двух релейных шкафов железнодорожного перегона на юге Одесщины.

Свои действия они снимали на видео, чтобы предоставить его как доказательство проделанной работы.

В настоящее время всем трем объявлены подозрения в диверсии, совершенной в условиях военного положения и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

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