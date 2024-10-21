На Одещині викрили трьох підпалювачів об’єктів Укрзалізниці, які співпрацювали з рф

Зловмисники «підзаробляли» на підпалах об’єктів Укрзалізниці.

На Одещині викрили трьох місцевих жителів, які на замовлення спецслужб рф підпалювали об’єкти Укрзалізниці. Про це повідомляє обласна прокуратура.

За даними слідства, вони, використовуючи один із месенджерів, встановили зв’язок з представником росії, який запропонував їм «підзаробити» на підпалах об’єктів Укрзалізниці.

Наприкінці серпня 2024 року, використовуючи заздалегідь підготовлену запальну суміш, фігуранти здійснили підпали двох релейних шаф залізничного перегону на півдні Одещини.

Свої дії вони знімали на відео, щоб надати його як доказ виконаної роботи.

Наразі усім трьом оголошено підозри у диверсії, вчиненій в умовах воєнного стану та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

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