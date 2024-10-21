У Німеччині з 1 листопада спрощується порядок зміни у паспорті запису про стать — в чергу стали тисячі осіб

Для зміни статі та імені необхідно лише подати просту заяву до РАГСу, а не надавати два висновки психіатра та постанову суду.

У Німеччині 1 листопада набуде чинності новий закон, який суттєво спрощує процедуру юридичної зміни статі – тобто зміни позначення статі в документах, яка досі вимагала окремого рішення суду.

Із відповідним проханням до німецьких відділів РАГС звернулися вже тисячі осіб. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Так, наприклад, у Берліні офіційний запит про зміну запису про нову стать направили близько 1000 місцевих жителів, у Лейпцигу це мають намір зробити близько 650 осіб, близько 500 – у Гамбурзі, понад 340 – у Кельні і 300 – у Мюнхені.

«Запити про бажання змінити запис у паспорті отримують не лише у великих містах Німеччини, а й у невеликих: у баварському Штраубінгу, наприклад, на прийом до РАГСу записалися 15 осіб, у Бад-Райхенхаллі – 4 та у Фюссені – 3», – зазначає видання.

Відповідно до закону про гендерне самовизначення, для зміни статі та імені необхідно лише подати просту заяву до РАГСу, а не надавати два висновки психіатра та постанову суду, як це було раніше. Закон набуде чинності 1 листопада.

Німецький уряд очікує, що щорічно скористатися новою можливістю матимуть близько 4000 осіб.

Закон допускає для внесення до паспорта до графи про поле чотири варіанти статі: «чоловіча» «жіноча», «різноманітна» або «без вказівки». При цьому при зміні запису попередня анулюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.