Апеляційний суд скасував нарахування відсотків за кредитом військовому — деталі справи

Апеляційний суд у Івано-Франківську захистив права військовослужбовця в кредитних правовідносинах.

Івано-Франківський апеляційний суд виніс рішення на користь військовослужбовця, скасувавши нарахування відсотків за кредитом, які були неправомірно стягнуті через неврахування пільг, передбачених законом для військових під час особливого періоду. Про це повідомляє пресслужба суду.

Колегія суддів розглянула у відкритому судовому засіданні справу №352/1156/24 за апеляційною скаргою представника військовослужбовця на рішення Тисменицького районного суду, у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю з повернення боргів (позивач) до військовослужбовця (відповідач) про стягнення заборгованості за кредитним договором.

Рішенням суду першої інстанції задоволено позов Товариства з обмеженою відповідальністю про стягнення за договорами позики з відповідача суми заборгованості, яка складається з основної суми боргу та відсотків.

Не погодившись з рішенням суду першої інстанції в частині стягнення з відповідача сум заборгованості за відсотками, його представник подав апеляційну скаргу.

Колегія апеляційного суду встановила, що відповідач з 2010 року і по даний час є військовослужбовцем Збройних сил України та виконував і виконує завдання із забезпечення національної безпеки та оборони, є учасником бойових дій, що підтверджується посвідченням.

В період виконання умов кредитних договорів, а також станом на момент ухвалення судом першої інстанції рішення, відповідач мав статус військовослужбовця Збройних Сил України та на нього поширювались пільги, передбачені пунктом 15 статті 14 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовці та членів їх сімей», тобто до відповідача не могла застосовуватись відповідальність у виді штрафних санкцій та пені за невиконання зобов`язань за користування кредитом, а також був відсутній обов`язок щодо сплати процентів за користування кредитом, чого судом першої інстанції враховано не було.

Враховуючи вищенаведені обставини та наведені положення законодавства, колегія суддів вважає, що та обставина, що позивач не знав і нараховував заборгованість включно зі всіма складовими, а суд першої інстанції також ухвалював рішення, не маючи даних про вказані обставини, не спростовують права відповідача, як військовослужбовця, на гарантоване законом надання йому відповідних пільг.

З огляду на викладене, колегія суддів вважає доводи апеляційної скарги представника відповідача-військовослужбовця обґрунтованими, а тому рішення суду в частині стягнення з відповідача відсотків скасувала і ухвалила в цій частині нове рішення про відмову позивачу у задоволенні цієї частини його вимог.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.