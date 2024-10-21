У МОЗ розширили реєстр лікарських засобів, вартість яких покриває держава

Міністерство охорони здоров’я України оновило Реєстр лікарських засобів та медичних виробів для програми реімбурсації.
Як зазначають у МОЗ, до програми включено 589 торгових назв ліків та виробів, серед яких 208 доступні безоплатно. Програма поповнена новими засобами для лікування розладів психіки, а також фентаніловим пластиром для знеболення та паліативної допомоги.
Актуальні Реєстри можна переглянути за посиланням:
До програми «Доступні ліки» входить:
Програма надає право отримати препарати безоплатно або з частковою компенсацією.
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