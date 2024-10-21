У МОЗ розширили реєстр лікарських засобів, вартість яких покриває держава

До програми включено 589 торгових назв ліків та виробів, серед яких 208 доступні безоплатно.

Міністерство охорони здоров’я України оновило Реєстр лікарських засобів та медичних виробів для програми реімбурсації.

Як зазначають у МОЗ, до програми включено 589 торгових назв ліків та виробів, серед яких 208 доступні безоплатно. Програма поповнена новими засобами для лікування розладів психіки, а також фентаніловим пластиром для знеболення та паліативної допомоги.

Актуальні Реєстри можна переглянути за посиланням:

До програми «Доступні ліки» входить:

241 засіб для серцево-судинних захворювань

110 засобів від розладів психіки та поведінки, епілепсії

31 засіб для хронічних захворювань дихальних шляхів

7 препаратів для лікування хвороби Паркінсона

55 препаратів для пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу

4 засоби для нецукрового діабету

63 види інсулінів

45 медичних виробів для самоконтролю рівня цукру

25 засобів для осіб у посттрансплантаційному періоді

8 засобів для лікування болю та паліативної допомоги

Програма надає право отримати препарати безоплатно або з частковою компенсацією.

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