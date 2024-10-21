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У МОЗ розширили реєстр лікарських засобів, вартість яких покриває держава

20:16, 21 жовтня 2024
До програми включено 589 торгових назв ліків та виробів, серед яких 208 доступні безоплатно.
У МОЗ розширили реєстр лікарських засобів, вартість яких покриває держава
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Міністерство охорони здоров’я України оновило Реєстр лікарських засобів та медичних виробів для програми реімбурсації.  

Як зазначають у МОЗ, до програми включено 589 торгових назв ліків та виробів, серед яких 208 доступні безоплатно. Програма поповнена новими засобами для лікування розладів психіки, а також фентаніловим пластиром для знеболення та паліативної допомоги.

Актуальні Реєстри можна переглянути за посиланням:

До програми «Доступні ліки» входить:

  • 241 засіб для серцево-судинних захворювань
  • 110 засобів від розладів психіки та поведінки, епілепсії
  • 31 засіб для хронічних захворювань дихальних шляхів
  • 7 препаратів для лікування хвороби Паркінсона
  • 55 препаратів для пацієнтів з цукровим діабетом ІІ типу
  • 4 засоби для нецукрового діабету
  • 63 види інсулінів
  • 45 медичних виробів для самоконтролю рівня цукру
  • 25 засобів для осіб у посттрансплантаційному періоді
  • 8 засобів для лікування болю та паліативної допомоги

Програма надає право отримати препарати безоплатно або з частковою компенсацією.

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МОЗ

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