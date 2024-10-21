Конкурс на посаду судді КСУ за квотою Президента — комісія допустила ще 17 осіб

У конкурсі на посаду судді КСУ за квотою Президента комісія загалом допустила 31 кандидата.

Як відомо, 2 жовтня конкурсна комісія для проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України Володимир Зеленський, допустила до участі у конкурсному відборі 14 осіб.

17 жовтня відбулося чергове засідання конкурсної комісії. За результатами розгляду документів, поданих особами, яким відповідно до абзацу 2 частини другої статті 10-6 Закону України «Про Конституційний Суд України» було надано додатковий строк до 16 жовтня 2024 року для подання та виправлення відповідних документів, конкурсна комісія вирішила визнати такими, що відповідають визначеним Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді Конституційного Суду України, та допустити до участі у конкурсному відборі таких осіб:

ВАЦ Олексій Іванович,

ВОДЯННІКОВ Олександр Юрійович,

ГОЛОБУТОВСЬКИЙ Роман Зіновійович,

ГРАБАР Микола Федорович,

ДЕНИСЕНКО Наталія Миколаївна,

ДОВГАЛЬ Сергій Володимирович,

ІВАНОВСЬКА Алла Миколаївна,

МЕДВЕДЕНКО Олександр Петрович,

МЕЛЬНИЧУК Анатолій Анатолійович,

МИЛОВАНОВ Руслан Валерійович,

МІРОШНИКОВ Іван Юрійович,

МОРОЗОВА Ольга Олександрівна,

НАГІРНЯК Микола Федорович,

РЄЗНІКОВА Світлана Сергіївна,

СОЛДАТЕНКО Оксана Володимирівна,

ТКАЧЕНКО Олександр Васильович,

ТУРЧИНСЬКИЙ Максим Ігорович.

Конкурсна комісія визнала СКРИННІКОВУ Наталю Сергіївну такою, що не відповідає встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам до судді Конституційного Суду України (щодо стажу професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років) та відмовила їй у допуску до конкурсного відбору.

Відповідно до поданої заяви КІРЄЄВ Геннадій Юрійович припинив участь у конкурсному відборі за власним бажанням.

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