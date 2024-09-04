Конкурс на посаду судді КСУ за квотою Президента — оприлюднили список осіб, які подали документи

Оприлюднили документи осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України.

Офіс Президента оприлюднив список осіб, які подали документи для участі у конкурсному відборі кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.

Відповідно до частини третьої статті 105 Закону України «Про Конституційний Суд України» оприлюднюємо документи осіб, які виявили намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України:

Милованов Руслан Валерійович

Солдатенко Оксана Володимирівна

⁠Іващенко Владислав Іванович

Морозова Ольга Олександрівна

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