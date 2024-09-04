Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Президента — обнародовали список лиц, которые подали документы

Офис Президента обнародовал список лиц, подавших документы для участия в конкурсном отборе кандидатур на должность судьи Конституционного Суда Украины относительно лиц, назначаемых Президентом Украины.
В соответствии с частью третьей статьи 105 Закона Украины «О Конституционном Суде Украины» обнародуем документы лиц, обнаруживших намерение занять должность судьи Конституционного Суда Украины:
Милованов Руслан Валерьевич
Солдатенко Оксана Владимировна
Иващенко Владислав Иванович
Морозова Ольга Александровна.
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