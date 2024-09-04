Побили знайому та зняли на відео: суд притягнув до кримінальної відповідальності трьох подруг

Троє обвинувачених свою вину визнали повністю, просили у потерпілої вибачення та добровільно відшкодували вартість лікування.

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області притягнув до кримінальної відповідальності трьох подруг, які побили знайому та зняли це на відео. Про це повідомляє пресслужба суду. Суд ухвалив присуд трьом подругам, обвинуваченим у вчиненні хуліганства групою осіб та призначив усім трьом покарання у вигляді одного року пробаційного нагляду, що передбачає виконання наступних обов′язків: періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну свого місця проживання, роботи або навчання; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, виконати заходи, передбачені пробаційною програмою «Подолання агресивної поведінки». Також обвинувачені мають сплатити на користь потерпілої 60 тис. грн моральної шкоди. Вирок ще не набув законної сили та може бути оскаржений.

Суд встановив, що троє подруг, на той час неповнолітні учениці восьмого та дев′ятих класів різних шкіл, у тому числі Бердичівського та тоді ще Козятинського районів, змовилися побити свою ровесницю, на той час 14-річну знайому, зняти свої дії на відео та поширити в інтернеті.

Таким чином подруги вирішили принизити та покарати дівчину з надуманих причин. Для цього вони призначили потерпілій зустріч після школи, відвели у безлюдне місце та вчинили розправу: ображали, повалили на землю та били руками і ногами в голову та по тілу. Усе це одна з обвинувачених знімала на телефон, а згодом інша виклала відео у соціальній мережі.

Внаслідок побиття дівчина зазнала не лише фізичних травм, які судмедекспертиза визначила як легкі тілесні ушкодження, але й значних моральних страждань через приниження та сором після того, як відео було поширене та набуло розголосу.

Усі троє обвинувачених свою вину в інкримінованому злочині, який за законом нині є нетяжким, визнали повністю, просили у потерпілої вибачення та добровільно відшкодували вартість лікування.

Призначаючи вид та міру покарання, суд врахував характер суспільно небезпечного діяння, його зухвалість, але при цьому особи обвинувачених, які є раніше не судимими, та їхній неповнолітній вік. Особливо до уваги суд узяв запропоновану прокурором міру покарання – пробаційний нагляд, який є значно менш суворим, ніж єдине можливе покарання щодо неповнолітніх на час подій у виді позбавлення волі.

На думку суду, саме призначене покарання сприятиме досягненню мети покарання та буде необхідним і достатнім для виправлення обвинувачених та запобігання вчиненню нових кримінальних правопорушень як ними, так і іншими особами.

Пошук судових рішень по вказаному провадженню можна здійснити в ЄДРСР за номером 274/2318/20.

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