В Укренерго повідомили, як вимикатимуть світло 5 вересня

У всіх областях прогнозується застосування 1 черги відключень світла.

У четвер, 5 вересня, в Україні знову будуть графіки відключення світла. Протягом дня світло буде вимикатись по одній черзі. Про це повідомила пресслужба «Укренерго».

«Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень», - сказано у повідомленні.

При цьому живлення критичної інфраструктури не обмежується. Однак в обсягах застосування обмежень можливі зміни, про які повідомлятиметься окремо.

Інформацію про графік відключень у кожній області можна дізнатись на сайті обленерго чи на його сторінках у соцмережах.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.