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Держпраці нагадує вимоги до навчання з охорони праці для працівників, зайнятих виконанням спеціальних видів робіт

23:18, 4 вересня 2024
Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується керівництвом підприємства.
Держпраці нагадує вимоги до навчання з охорони праці для працівників, зайнятих виконанням спеціальних видів робіт
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Державна служба з питань праці пояснює вимоги до навчання з охорони праці для працівників, зайнятих виконанням спеціальних видів робіт.

Відповідно до Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) забороняється допускати до роботи в  електроустановках осіб, які не пройшли навчання і перевірку знань цих Правил.

Ті працівники, зайняті виконанням спеціальних видів робіт, до яких  висуваються додаткові вимоги безпеки, мають бути навчені безпечному виконанню таких робіт і мати відповідний запис про це у посвідченні з перевірки знань з питань охорони праці.

Перелік робіт з підвищеною небезпекою затверджується керівництвом підприємства.

Перевірка знань з технології робіт (правила експлуатації, виробничі  інструкції) може провадитися Держенергоспоживнаглядом окремо від перевірки знань з безпечної експлуатації електроустановок, в цьому разі робиться окремий запис в журналі.

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