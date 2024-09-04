Гоструда напоминает требования к обучению по охране труда для работников, занятых выполнением специальных видов работ

Список работ с завышенной угрозой утверждается управлением компании.

Государственная служба по вопросам труда объясняет требования к обучению по охране труда для работников, занятых выполнением специальных видов работ.

В соответствии с Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей (НПАОП 40.1-1.21-98) запрещается допускать к работе в электроустановках лиц, не прошедших обучение и проверку знаний настоящих Правил.

Те работники, занятые выполнением специальных видов работ, к которым предъявляются дополнительные требования безопасности, должны быть обучены безопасному выполнению таких работ и иметь соответствующую запись об этом в удостоверении по проверке знаний по вопросам охраны труда.

Список работ с завышенной угрозой утверждается управлением компании.

Проверка знаний по технологии работ (правила эксплуатации, производственные инструкции) может производиться Госэнергопотребнадзором отдельно от проверки знаний по безопасной эксплуатации электроустановок, в этом случае производится отдельная запись в журнале.

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