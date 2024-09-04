Парламент одобрил законопроект о денежном довольствии военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести

Минобороны подало законопроект о денежном довольствии пропавших без вести военнослужащих, но он не содержит ответов на ряд вопросов.

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Верховная Рада 4 сентября проголосовала за принятие в первом чтении законопроекта 11407, разработанного Кабмином в лице Минобороны о внесении изменений в закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Целью проекта является усовершенствование нормы и порядка выплаты денежного довольствия военнослужащим, захваченным в плен или взятым заложниками, а также интернированным в нейтральных государствах или пропавших без вести, а также членам их семей. Как отмечает Минобороны, проект подан с учетом многочисленных запросов от Уполномоченного по правам человека, народных депутатов, командиров воинских частей и лично от членов семей военнослужащих.

Для этого предлагается внести изменения в Закон «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», которым изложить п. 6 ст. 9 в новой редакции, установив, что:

Кабмин определяет порядок и сроки передачи военнослужащим оригинала личного распоряжения на случай плена командиру воинской части, командиру или руководителю подразделения органа (службы, военного формирования) для хранения в личном деле;

в случае отсутствия такого распоряжения выплата денежного довольствия реализуется в порядке очередности равными долями, в частности,

в первую очередь – жене (мужу), законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей (лиц с инвалидностью с детства – независимо от их возраста) и родителям военнослужащих (кроме детей, родителей и других лиц, получающих от военнослужащего алименты, а также родителей), которые лишены родительских прав, при условии, что такие права не были восстановлены);

– жене (мужу), законным представителям малолетних (несовершеннолетних) детей (лиц с инвалидностью с детства – независимо от их возраста) и родителям военнослужащих (кроме детей, родителей и других лиц, получающих от военнослужащего алименты, а также родителей), которые лишены родительских прав, при условии, что такие права не были восстановлены); во вторую очередь (в случае отсутствия представителей первой очереди) – совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий, в общем размере, не превышающем 20 процентов;

(в случае отсутствия представителей первой очереди) – совершеннолетним детям, родным братьям (сестрам), законным представителем которых является военнослужащий, в общем размере, не превышающем 20 процентов; в случае гибели (смерти) военнослужащего или признания судом его погибшим (умершим), не выплаченные суммы денежного довольствия выплачиваются членам семей погибших (умерших) военнослужащих, а в случае их отсутствия – включается в состав наследства и т.п.

Как отмечает ГНЭУ ВР, в проекте определяется, что за военнослужащими, захваченными в плен или заложниками, а также интернированными в нейтральных государствах или пропавшим без вести хранятся денежное и другие виды обеспечения. В то же время размеры денежного довольствия и порядок его выплаты таким военнослужащим устанавливается Кабмином.

В этой связи остается четко неопределенным: сохраняется ли за указанными военнослужащими денежное довольствие в полном размере, или Кабмин определяет его размер отдельно. А также – в каком порядке и каким образом за такими военнослужащими сохраняются другие виды обеспечения.

Предлагается, чтобы военнослужащий мог составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай захвата его в плен или заложником, интернирования в нейтральных государствах или исчезновения без вести о выплате денежного довольствия лицу (лицам) по его выбору.

При этом порядок оформления и хранения личного распоряжения военнослужащего на случай его плена определяется Кабмином.

В то же время, право составить личное распоряжение предусмотрено также в п. 4 ст. 16 Закона, согласно которому военнослужащий, военнообязанный или резервист, призванный на учебные (или проверочные) и специальный сборы или для прохождения службы в военном резерве, вправе составить в письменной произвольной форме личное распоряжение на случай своей гибели (смерти) о выплату единовременной денежной помощи лицу (лицам) по его выбору, определив размер доли таких лиц в процентах. Однако в настоящем пункте определяется также порядок оформления, хранения, составления такого личного распоряжения.

«При этих условиях с целью обеспечения системного регулирования подобных общественных отношений считаем уместной основой определение порядка оформления, хранения, составления личных распоряжений определять на уровне закона с последующей их детализацией на подзаконном уровне» - отметили в ГНЭУ.

Согласно проекту выплата денежного довольствия осуществляется после отчислений, производимых в порядке, установленном Законом «Об исполнительном производстве», не учитывающим положений п. 1 ч. 1 ст. 34 Закона «Об исполнительном производстве» в соответствии с которым, исполнитель останавливает совершение исполнительных действий, в частности, в случае «прохождения должником срочной военной службы, военной службы по призыву лиц офицерского состава, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период, военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, или если должник проходит военную службу и выполняет боевые задания военной службы в боевой обстановке или в районе проведения антитеррористической операции, осуществление мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, если согласно условиям службы проведения исполнительных действий невозможно или по просьбе взыскателя , который проходит такую ​​военную службу».

«Считаем, что вопрос выплаты денежного довольствия военнослужащего, захваченного в плен (кроме выплаты членам его семьи), в частности, его совершеннолетним трудоспособным детям, родным братьям (сестрам), трудоспособным родителям, не являющимся членами его семьи, должны решаться таким образом, чтобы в случае освобождения военнослужащего из плена, он должен получить надлежащее ему денежное обеспечение и на использование для собственных нужд, например, на лечение, оздоровление, психологическую помощь и т.д.» - добавили эксперты.

Также в ГНЭУ отметили, что текст сравнительной таблицы к проекту не согласуется с текстом самого проекта, что затрудняет его понимание и объективный анализ.

Автор: Наталья Мамченко

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