Махинации с паспортами на полмиллиарда гривен — разоблачены новые участники схемы

Компания-прокладка закупала материалы для изготовления бланков документов напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

Правоохранители сообщили о подозрении двум пособникам в реализации схемы завладения средствами госпредприятия «Полиграфический комбинат «Украина» на сумму более 450 млн грн. Об этом сообщил официальный сайт НАБУ.

В 2013 году тогдашний глава «Полиграфкомбината» приобрел на подставных лиц эстонскую компанию, выразив иностранным партнерам обязательное требование сотрудничества – поставки через нее материалов для изготовления бланков документов (паспорта граждан Украины, ID-карты, водительские права и т.д.). В дальнейшем компания-прокладка закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в 4-6 раз стоимости.

«В результате участники сделки завладели государственными средствами на сумму около полумиллиарда гривен. Часть этой суммы чиновник легализовал через подконтрольные оффшорные компании», - заявили в НАБУ.

Кроме того, с помощью подозреваемых он запатентовал на подконтрольную зарубежную компанию право интеллектуальной собственности на имплантированные защитные элементы, используемые в паспортах. Так что каждый гражданин, получая документы, не только переплачивал из-за искусственного завышения стоимости материалов, но и «донатил» чиновнику за его «интеллектуальный взнос».

21 июля 2023 года НАБУ и САП сообщили о подозрении 5 участникам сделки.

«Эффективности расследования способствовало конструктивное сотрудничество в рамках международной следственной группы по следователям Украины, Эстонии и Франции под эгидой Евроюста», - добавили в НАБУ.

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