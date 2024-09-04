Махінації з паспортами на пів мільярда гривень — викрито нових учасників схеми

Компанія-прокладка закуповувала матеріали для виготовлення бланків документів напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

Правоохоронці повідомили про підозру двом пособникам у реалізації схеми заволодіння коштами держпідприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» на суму понад 450 млн грн. про це повідомив офіційний сайт НАБУ.

У 2013 році тодішній очільник «Поліграфкомбінату» придбав на підставних осіб естонську компанію, висловивши іноземним партнерам обов’язкову вимогу співпраці – постачання через неї матеріалів для виготовлення бланків документів (паспорти громадян України, ID-карти, посвідчення водія тощо). Надалі компанія-прокладка закуповувала матеріали напряму у виробників, після чого перепродавала їх держпідприємству за завищеною у 4-6 разів вартістю.

«У результаті учасники оборудки заволоділи державними коштами на суму близько пів мільярда гривень. Частину цієї суми посадовець легалізував через підконтрольні офшорні компанії», - заявили у НАБУ.

Крім того, за допомогою підозрюваних він запатентував на підконтрольну закордонну компанію право інтелектуальної власності на імплантовані захисні елементи, що використовуються в українських паспортах. Отже кожен громадянин, отримуючи документи, не лише переплачував через штучне завищення вартості матеріалів, але й «донатив» чиновнику за його «інтелектуальний внесок».

21 липня 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру 5 учасникам оборудки.

«Ефективності розслідування сприяла конструктивна співпраця у межах міжнародної слідчої групи зі слідчих України, Естонії та Франції під егідою Євроюсту», - додали у НАБУ.

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