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Судді КСУ провели робочу зустріч з міжнародною експерткою Майєю Цвітан Грубішин, фото

18:15, 4 вересня 2024
Під час зустрічі сторони обговорили співвідношення принципу верховенства Конституції в національному конституційному правопорядку з правом ЄС.
Судді КСУ провели робочу зустріч з міжнародною експерткою Майєю Цвітан Грубішин, фото
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4 вересня судді Конституційного Суду України Віктор Городовенко, Оксана Грищук, Олег Первомайський, Олександр Петришин, Ольга Совгиря, Петро Філюк, Галина Юровська зустрілися з міжнародною експерткою Проєкту ЄС «Право-Justice» Майєю Цвітан Грубішин, яка є фахівцем у галузі права. Про це повідомив офіційний сайт КСУ.

Під час зустрічі сторони обговорили співвідношення принципу верховенства Конституції в національному конституційному правопорядку з правом ЄС (acquis communautaire). Йшлося також про шляхи адаптації та зближення національного законодавства України до законодавства Європейського Союзу.

У КСУ зазначили, що ця зустріч відбулася у межах здійснення офіційного скринінгу відповідності законодавства України праву Європейського Союзу за переговорним розділом 23 «Верховенство права та основоположні права».

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