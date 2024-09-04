Розслідування щодо судді Господарського суду Дніпропетровщини, який замовив викрадення бізнес-партнера, завершено — ДБР

У липні суддю Господарського суду Дніпропетровської області відсторонили від здійснення правосуддя.

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо одного із суддів Господарського суду Дніпропетровської області. Для того, аби вирішити свої бізнесові справи, суддя замовив викрадення партнера, передає офіційний сайт ДБР.

Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде передано до суду.

Встановлено, що суддя у 2017 році поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на території Сумської області.

«З часом підприємство розширювалось, і гроші в його розвиток, у тому числі вкладав і партнер підозрюваного. Але суддю почало все менше влаштовувати керівництво компанією своїм напарником. В один з моментів він вирішив прибрати його з товариства, проте той не захотів відходити від справ.

Тому суддя замовив представникам кримінального середовища викрадення напарника: за 17 тис. доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства», - заявили у ДБР.

У Бюро додали, що працівники ДБР задокументували всі протиправні дії судді.

12 липня йому було повідомлено про підозру в організації замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

31 липня 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Господарського суду Дніпропетровської області від здійснення правосуддя.

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