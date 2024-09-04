Практика судів
  1. В Україні

Розслідування щодо судді Господарського суду Дніпропетровщини, який замовив викрадення бізнес-партнера, завершено — ДБР

17:57, 4 вересня 2024
У липні суддю Господарського суду Дніпропетровської області відсторонили від здійснення правосуддя.
Розслідування щодо судді Господарського суду Дніпропетровщини, який замовив викрадення бізнес-партнера, завершено — ДБР
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державне бюро розслідувань повідомило, що завершило розслідування щодо одного із суддів Господарського суду Дніпропетровської області. Для того, аби вирішити свої бізнесові справи, суддя замовив викрадення партнера, передає офіційний сайт ДБР.

Після ознайомлення стороною захисту з матеріалами досудового розслідування, обвинувальний акт буде передано до суду.

Встановлено, що суддя у 2017 році поза основною роботою вирішив отримувати прибутки від підприємницької діяльності. Оскільки суддям заборонено займатися бізнесом, він знайшов собі бізнес-партнера, на якого зареєстрував сільськогосподарське підприємство на території Сумської області.

«З часом підприємство розширювалось, і гроші в його розвиток, у тому числі вкладав і партнер підозрюваного. Але суддю почало все менше влаштовувати керівництво компанією своїм напарником. В один з моментів він вирішив прибрати його з товариства, проте той не захотів відходити від справ.

Тому суддя замовив представникам кримінального середовища викрадення напарника: за 17 тис. доларів США чоловіка мали позбавити волі та змусити підписати необхідні документи для переходу права власності на майно господарства», - заявили у ДБР.

У Бюро додали, що працівники ДБР задокументували всі протиправні дії судді.

12 липня  йому було повідомлено про підозру в організації замаху на викрадення людини та позбавленні волі, вчиненому з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, та здійснюваного протягом тривалого часу (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 КК України). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років.

Також підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із застосуванням електронного засобу контролю.

31 липня 2024 року Вища рада правосуддя відсторонила суддю Господарського суду Дніпропетровської області від здійснення правосуддя.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент схвалив законопроект про грошове забезпечення військовослужбовців, які потрапили у полон чи зникли безвісти

Міноборони подало законопроект стосовно грошового забезпечення зниклих безвісти військовослужбовців, але він не містить відповідей на низку питань.

Україна готується до тиску МВФ щодо девальвації валюти та зниження курсу гривні – Bloomberg

МВФ збирається на зустріч з чиновниками в Києві і буде тиснути, аби Україна провела девальвацію гривні і підвищила податки.

«Я вже давно хотів звільнитися, але відставка все ж стала для мене несподіванкою, я навіть звіт оформити не встиг» — Денис Малюська

Міністр юстиції Денис Малюська розповів народним депутатам про перемогу над рейдерством та про те, що робити з Мінюстом далі

Кабмін затвердив склад комісії з міжнародних експертів, які проведуть аудит НАБУ

Висновок міжнародних аудиторів НАБУ оприлюднять на сайті Уряду і заслухають у парламенті.

Зміни до Кодексу суддівської етики: цензура для суддів, контроль за поведінкою у соцмережах та дозвіл на використання штучного інтелекту

Робота над оновленням Кодексу суддівської етики завершена, тепер зміни у Кодекс повинен затвердити З’їзд суддів.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юлія Іваніна
    Юлія Іваніна
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва