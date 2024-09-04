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Расследование относительно судьи Хозяйственного суда Днепропетровщины, заказавшего похищение бизнес-партнера, завершено — ГБР

17:57, 4 сентября 2024
В июле судья Хозяйственного суда Днепропетровской области был отстранен от осуществления правосудия.
Расследование относительно судьи Хозяйственного суда Днепропетровщины, заказавшего похищение бизнес-партнера, завершено — ГБР
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Государственное бюро расследований сообщило, что завершило расследование в отношении одного из судей Хозяйственного суда Днепропетровской области. Для того чтобы решить свои бизнес-дела, судья заказал похищение партнера, передает официальный сайт ГБР.

После ознакомления стороной защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет передан в суд.

Установлено, что судья в 2017 году вне основной работы решил получать доходы от предпринимательской деятельности. Поскольку судьям запрещено заниматься бизнесом, он нашел бизнес-партнера, на которого зарегистрировал сельскохозяйственное предприятие на территории Сумской области.

«Со временем предприятие расширялось, и деньги в его развитие, в том числе вкладывал и партнер подозреваемого. Но судью стало все меньше устраивать руководство компанией своим напарником. В один из моментов он решил убрать его из общества, но тот не захотел отходить от дел.

Поэтому судья заказал представителям криминальной среды похищение напарника: за 17 тыс. долларов США мужчина должен был лишить свободы и заставить подписать необходимые документы для перехода права собственности на имущество хозяйства», - заявили в ГБР.

В Бюро добавили, что работники ГБР задокументировали все противоправные действия судьи.

12 июля ему было сообщено о подозрении в организации покушения на похищение человека и лишении свободы, совершенном по корыстным мотивам, по предварительному сговору группой лиц, и осуществляемого в течение длительного времени (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 27, ч. 12). 2 ст. 146 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

Также подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

31 июля 2024 года Высший совет правосудия отстранил судью Хозяйственного суда Днепропетровской области от совершения правосудия.

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