ВСП отстранил от должности судью, подозреваемого в организации похищения человека

По информации Генпрокуратуры, судья решил лишить своего партнера права собственности на технику и организовал план его похищения.

Высший совет правосудия по ходатайству заместителя Генерального прокурора отстранил от должности судью хозяйственного суда, подозреваемого в организации похищения человека.

Ранее этому судье было сообщено о подозрении в покушении на похищение человека и организацию незаконного лишения свободы (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 УК Украины).

По информации Генпрокуратуры, в нарушение закона одновременно с исполнением судейских обязанностей подозреваемый занимался предпринимательской деятельностью. Он и его партнер были вовлечены в аграрный бизнес и получали от него доходы.

«Впоследствии судья решил лишить своего партнера права собственности на сельскохозяйственную технику. Чтобы добиться этого, он организовал план похищения партнера. Однако благодаря оперативным действиям правоохранителей этот план был разоблачен», - пишут в ОГП.

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