ВРП відсторонила від посади суддю, підозрюваного в організації викрадення людини

За інформацією Генпрокуратури, суддя вирішив позбавити свого партнера права власності на техніку та організував план його викрадення.

Вища рада правосуддя за клопотанням заступника Генерального прокурора відсторонила від посади суддю господарського суду, підозрюваного в організації викрадення людини

Раніше цьому судді було повідомлено про підозру у замаху на викрадення людини та організацію незаконного позбавлення волі (ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 146 КК України).

За інформацією Генпрокуратури, порушуючи закон, одночасно з виконанням суддівських обов'язків підозрюваний займався підприємницькою діяльністю. Він та його партнер були залучені в аграрний бізнес та отримували від нього прибутки.

«Згодом суддя вирішив позбавити свого партнера права власності на сільськогосподарську техніку. Щоб досягти цього, він організував план викрадення партнера. Однак завдяки оперативним діям правоохоронців цей план було викрито», - пишуть в ОГП.

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