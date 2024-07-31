У Києві чоловік три місяці труїв жінку, з якою прожив 15 років, заради її грошей та авто

Причиною смерті жінки стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку їй підсипали у їжу.

У Києві правоохоронці затримали 67-річного зловмисника, який отруїв співмешканку заради її грошей та автомобіля. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Вказується, що 60-річна киянка останній рік свого життя весь час хворіла. «Перед смертю жінка фактично була прикута до ліжка – у неї набрякали руки та ноги, випадало волосся, не було сил та апетиту. Всього за рік цілком здорова жінка перетворилась на тяжко хвору - двічі перебувала у лікарнях, втім щойно поверталась додому, її самопочуття погіршувалось», — розповіли у прокуратурі.

Причиною такого стану жінки лікарі називали токсичний гепатит, однак що викликало раптову хворобу, пояснити не могли. У весь цей час поруч з нею був її цивільний чоловік, з яким вона прожила разом більше 20 років.

Зважаючи на це, після смерті жінки її чоловік наполягав на тому, щоб розтин тіла не робили, оскільки причиною смерті він називав тривалу хворобу. Згодом чоловік претендував на майно померлої, однак спадкоємицею квартири та автомобіля стала сестра жінки. Її рідні припустили, що до раптової хвороби і смерті може бути причетний цивільний чоловік киянки.

Згодом експертиза показала: причиною смерті жінки стала хвороба печінки, викликана отруєнням хімічною речовиною, яку їй підсипали у їжу.

Встановлено, що протягом тривалого часу труїв жінку її цивільний чоловік. Після її смерті він забрав усі заощадження померлої та її машину Сузукі, сказавши рідним, що авто згоріло в Ірпені під час окупації.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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