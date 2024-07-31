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В Киеве мужчина три месяца травил женщину, с которой прожил 15 лет, ради ее денег и авто

15:38, 31 июля 2024
Причиной смерти женщины стала болезнь печени, вызванная отравлением химического вещества, которое ей подсыпали в пищу.
В Киеве мужчина три месяца травил женщину, с которой прожил 15 лет, ради ее денег и авто
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В Киеве правоохранители задержали 67-летнего злоумышленника, отравившего сожительницу ради ее денег и автомобиля. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Указывается, что 60-летняя киевлянка в последний год своей жизни все время болела. «Перед смертью женщина фактически была прикована к кровати – у нее набухали руки и ноги, выпадали волосы, не было сил и аппетита. Всего за год совершенно здоровая женщина превратилась в тяжело больную - дважды находилась в больницах, впрочем, только возвращалась домой, ее самочувствие ухудшалось», — рассказали в прокуратуре.

Причиной такого состояния женщины врачи называли токсический гепатит, однако вызвавшую внезапную болезнь, объяснить не могли. Во все это время рядом с ней находился ее гражданский муж, с которым она прожила вместе более 20 лет.

Ввиду этого после смерти женщины ее муж настаивал на том, чтобы вскрытие тела не делали, поскольку причиной смерти он называл длительную болезнь. Впоследствии мужчина претендовал на имущество умершей, однако наследницей квартиры и автомобиля стала сестра женщины. Ее родные предположили, что к внезапной болезни и смерти может быть причастен гражданский мужчина киевлянки.

Впоследствии экспертиза показала, что причиной смерти женщины стала болезнь печени, вызванная отравлением химическим веществом, которое ей подсыпали в пищу.

Установлено, что в течение длительного времени травил женщину ее гражданский мужчина. После ее смерти он забрал все сбережения умершей и ее машину Сузуки, сказав родным, что автомобиль сгорел в Ирпене во время оккупации.

В настоящее время мужчине сообщено о подозрении избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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