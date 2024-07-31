В Украине зафиксировали более 700 тысяч должников за коммунальные услуги: где больше всего

Больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях.

Фото: УНИАН

В Украине на июль насчитывается 701 000 производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. С начала полномасштабной войны их количество выросло на 37%. Соответствующие данные публикует Опендатабот.

Указывается, что в конце прошлого года в Едином реестре должников насчитывалось 659684 долгов за коммуналку. За полгода их количество выросло на 6,3% и достигло 701 051 производства.

Больше всего производств из-за долгов в Днепропетровской – более 100 000 или 14,3% от общего количества, а также Харьковской и Донецкой областях – 94 800 и 79 700 соответственно.

36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление – 258 800.

18,6% или 130 200 производств касаются долгов за водоснабжение; 9,7% или 67 900 – это долги за свет.

Также у украинцев долг за:

жилищное обслуживание – 67 100, или 9,6%;

газоснабжение – 59 700, или 8,5%;

вывоз отходов – 7600, или 1,1%.

Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тысяч долгов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.