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В Украине зафиксировали более 700 тысяч должников за коммунальные услуги: где больше всего

15:56, 31 июля 2024
Больше всего неплательщиков сосредоточено в Днепропетровской и Харьковской областях.
В Украине зафиксировали более 700 тысяч должников за коммунальные услуги: где больше всего
Фото: УНИАН
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В Украине на июль насчитывается 701 000 производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги. С начала полномасштабной войны их количество выросло на 37%. Соответствующие данные публикует Опендатабот.

Указывается, что в конце прошлого года в Едином реестре должников насчитывалось 659684 долгов за коммуналку. За полгода их количество выросло на 6,3% и достигло 701 051 производства.

Больше всего производств из-за долгов в Днепропетровской – более 100 000 или 14,3% от общего количества, а также Харьковской и Донецкой областях – 94 800 и 79 700 соответственно.

36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление – 258 800.

18,6% или 130 200 производств касаются долгов за водоснабжение; 9,7% или 67 900 – это долги за свет.

Также у украинцев долг за:

  • жилищное обслуживание – 67 100, или 9,6%;
  • газоснабжение – 59 700, или 8,5%;
  • вывоз отходов – 7600, или 1,1%.

Еще в 15,6% случаев определить сферу взыскателя не удалось. Это около 109 тысяч долгов.

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