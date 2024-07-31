Госоператор тыла будет проверять поставщиков во время приема продуктов для ВСУ

Пилотный проект будет длиться один месяц.

Источник фото: Государственный оператор тыла

Госоператор тыла в нескольких регионах запустил пилотный проект, который продлится один месяц, по контролю поставщиков непосредственно при приеме пищевых продуктов на воинских частях. В случае успешной имплементации такой практики он будет масштабирован по всей Украине.

Как это будет происходить:

Команда ДОТ выезжает на воинские части и находится там на момент приемки товаров от поставщика. Ранее такая проверка не была предусмотрена, однако это будет способствовать более тщательному контролю выполнения отгрузок поставщиком.

В частности, специалисты по контролю качества ДОТ проверяют качество продукции, сопроводительные документы, нарушается ли температурный режим транспортировки и нарушается ли товарное соседство, соответствие товара требованиям и заявке и совпадает ли количество по документам и по заявке.

В случае обнаружения нарушений подается жалоба контрагентам, и они обязаны в кратчайшие сроки поставить продукцию надлежащего качества.

Источник фото: Государственный оператор тыла

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