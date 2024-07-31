В Верховном Суде временно не работает электронная почта: что известно

По состоянию на утро 31 июля функционирование сервера электронной почты ВС не восстановлено, работы продолжаются.

В работе электронной почты Верховного Суда произошел технический сбой. Как сообщили в ВС, по состоянию на утро 31 июля функционирование сервера электронной почты не возобновлено.

По информации ГП «Информационные судебные системы», работы по восстановлению почтового сервера продолжаются. О результатах устранения технического сбоя обещают сообщить дополнительно.

В случае, если есть вопросы, касающиеся деятельности Верховного Суда, можно обратиться в информационный центр ВС по телефону: +38 (044) 591-10-00.

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