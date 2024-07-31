В кассах банков увеличился оборот наличных – Нацбанк

Выдача наличных денег из касс банков за первое полугодие 2024 года увеличилась.

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За первое полугодие 2024 г. выросли объемы кассовых оборотов банков. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Так, объем поступлений наличных денег в касс банков за январь – июнь этого года составил 1 307,6 млрд грн. Это на 9,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Выдача наличных из касс банков за первое полугодие 2024 года также увеличилась (на 12,6%) и составила 1 342,9 млрд грн.

«Это обусловлено восстановлением экономической активности, чему способствовало, в частности, повышение заработных плат и социальных выплат населению, сохранение стабильной ситуации на валютном рынке, умеренная инфляция», - пояснили в НБУ.

В то же время, на увеличение объемов выдачи наличной гривны из касс банков повлияло желание населения сформировать определенный запас наличных денег, который в условиях внедрения графиков отключения электроэнергии остается доступным и быстрым платежным инструментом для осуществления розничных операций.

Наибольшие объемы наличных денег из касс в первом полугодии 2024 года банки традиционно выдавали (% от общего объема расходов):

по операциям клиентов с использованием платежных карт (85,1% от общего объема расходов);

для подкрепления операторов почтовой связи (4,0% от общего объема расходов);

для покупки иностранной валюты у клиентов (3,2% от общего объема расходов).

Наибольшими источниками поступлений наличных денег в касс банков были (% от общего объема поступлений):

торговая выручка (31,8% от общего размера поступлений);

операции клиентов с использованием платежных карт (23,6% от общего объема поступлений);

поступления от продаж иностранной валюты (17,6% от общего объема поступлений);

выручка всех видов услуг (13,0% от общего объема поступлений).

Объемы кассовых оборотов банков (как по поступлениям, так и расходам) за первое полугодие 2024 превышают в среднем почти на 14% показатели первого полугодия довоенного 2021, что также свидетельствует о постепенном восстановлении экономической активности.

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