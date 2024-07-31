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Украинцам советуют не продавать генераторы: ситуация в энергосистеме все еще нестабильна

13:16, 31 июля 2024
Жесткие ограничения электроснабжения могут вернуться в любой момент.
Украинцам советуют не продавать генераторы: ситуация в энергосистеме все еще нестабильна
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Как сообщалось, если рф не будет атаковать энергоинфраструктуру Украины, следующие три месяца могут пройти либо с минимальными ограничениями поставки электроэнергии, либо вообще без отключений.

Однако потребителям рекомендуют не продавать генераторы. Ведь ситуация в системе до сих пор нестабильна. Об этом заявил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

«Энергетический террор рф продолжается. Многие объекты инфраструктуры были повреждены или разрушены в результате обстрелов. Ослабление отключений не должно вводить потребителей в заблуждение – жесткие ограничения электроснабжения могут вернуться в любой момент», — отметил он.

«Сразу подчеркиваю, что консенсусный прогноз не изменился. Не продавайте генераторы. По возможности готовьтесь. С большой вероятностью пригодится. Это как страховка. Мы ее покупаем не для того, чтобы обязательно воспользоваться. А чтобы была возможность воспользоваться необходимым моментом», - подчеркнул Коваленко.

По его словам, улучшить ситуацию удалось благодаря многим факторам.

Это и изменение погоды – температура воздуха упала, и отсутствие массированных обстрелов, и тяжелая работа работающих в круглосуточном режиме энергетиков.

Если резких смен не будет, можно будет рассчитывать на прохождение осеннего сезона с минимальными отключениями.

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