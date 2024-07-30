Найближчі місяці можуть пройти з мінімальними обмеженнями або без відключень світла взагалі

Упродовж серпня-жовтня днів без відключень електроенергії може бути більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години.

Вівторок 30 липня – перший день за липень, коли відключень електроенергії немає. Як пишуть у Національній енергетичній компанії «Укренерго», за умов відсутності масованих атак, упродовж серпня-жовтня таких днів буде більше, або нетривалі обмеження будуть лише у вечірні години.

Серед причин покращення ситуації називають вихід з ремонту двох блоків на атомних станціях, а також зниження споживання через похолодання.

Однак, за можливості, споживачів просять перенести користування потужними електроприладами – прасками, пральними машинами, електрочайниками, електроплитами та іншими девайсами – на період з 11:00 до 15:00 щодня. У вказані години ранковий пік споживання вже позаду, а вечірній ще не настав.

«Перенесення максимального споживання на денні години дозволить зменшити навантаження на енергосистему. А отже – максимально продовжить період без застосування вимушених відключень», - пояснюють в Укренерго та додають, що ця рекомендація актуальна саме зараз, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що найскладніший період літа в енергетиці уже позаду.

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