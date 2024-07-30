Ближайшие месяцы могут пройти с минимальными ограничениями или без отключения света вообще

В течение августа-октября дней без отключений электроэнергии может быть больше, или непродолжительные ограничения будут только в вечерние часы.

Вторник 30 июля – первый день за июль, когда отключений электроэнергии нет. Как пишут в Национальной энергетической компании «Укрэнерго», при отсутствии массированных атак, в течение августа-октября таких дней будет больше, или непродолжительные ограничения будут только в вечерние часы.

Среди причин улучшения ситуации называют выход из ремонта двух блоков на атомных станциях, а также снижение потребления из-за похолодания.

Однако, по возможности, потребителей просят перенести пользование мощными электроприборами – утюгами, стиральными машинами, электрочайниками, электроплитами и другими девайсами – на период с 11:00 до 15:00 ежедневно. В указанные часы утренний пик потребления уже позади, а вечерний еще не наступил.

«Перенос максимального потребления на дневные часы позволит снизить нагрузку на энергосистему. Следовательно – максимально продлит период без применения вынужденных отключений», - объясняют в Укрэнерго и добавляют, что эта рекомендация актуальна именно сейчас, ведь ситуация в энергосистеме может меняться.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что самый сложный период лета в энергетике уже позади.

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