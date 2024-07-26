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Найскладніший період літа в енергетиці уже позаду – голова «Укренерго» Кудрицький

16:56, 26 липня 2024
За його словами, в деякі години є змога взагалі не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання.
Найскладніший період літа в енергетиці уже позаду – голова «Укренерго» Кудрицький
Джерело фото: Укренерго
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В «Укренерго» є причини очікувати, що найскладніший період літа у питання енергетики уже минув. Про це повідомив на брифінгу в «Українському медіа центрі» голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.

«У нас є всі причини очікувати, що найскладніший період літа – уже позаду. Ми пройшли дуже складні пару тижнів і зараз дійсно ситуація покращилася», - зазначив він.

За його словами, це пов’язано, передусім, з тим, що нарешті спала абсолютно аномальна, рекордна, спека. І відтак – зменшилося споживання електроенергії.

«І також, звичайно, це пов’язано з тим, що вийшли з ремонту певні енергогенеруючі потужності – довгоочікувані, важливі для енергосистеми – які, безумовно, додають нам потужності та скорочують дефіцит. Тому замість складного режиму 3-4 черги – ми маємо 1-2, які застосовуються в залежності від часу. В деякі години дефіцит може бути менший, в деякі – трохи більший», - пояснив Кудрицький.

Водночас він відмітив, що в деякі години є змога не запроваджувати ніяких обмежень електроспоживання.

«І якщо не буде якихось нових масштабних пошкоджень електростанцій – то ситуація матиме тенденцію до покращення. Принаймні, у наступні декілька тижнів», - повідомив на брифінгу голова правління НЕК «Укренерго».

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