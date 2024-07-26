«Судово-юридична газета» вітає свою ексколегу Ольгу Туєву з Днем народження!

Вітаємо керівника пресслужби Верховного Суду Ольгу Туєву, яка працювала у «Судово-юридичній газеті», з Днем народження!

Від імені редакції «Судово-юридичної газети» щиро вітаю керівника пресслужби Верховного Суду Ольгу Туєву з Днем народження!

Ольга Туєва тривалий час працювала на посаді кореспондента нашого видання, чимало сил та уваги приділила роботі з судовою реформою.

Наша співпраця запам’яталася тим, як Ольга уважно ставилася до всіх редакційних завдань і поважала своїх колег.

В цей день бажаю Ользі подальших професійних успіхів, сил, здоров’я та наснаги! Нехай кожний день роботи на шляху підвищення комунікації судів, суспільства і медіа буде плідним!

З повагою, шеф-редактор «Судово-юридичної газети»

Святослав Пограничний

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