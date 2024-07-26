«Судебно-юридическая газета» поздравляет свою экс-коллегу Ольгу Туеву с Днем рождения!

От имени редакции «Судебно-юридической газеты» поздравляю руководителя пресс-службы Верховного Суда Ольгу Туеву с Днем рождения!
Ольга Туева долгое время работала в должности корреспондента нашего издания, немало сил и внимания уделила работе с судебной реформой.
Наше сотрудничество запомнилось тем, как Ольга внимательно относилась ко всем редакционным задачам и уважала своих коллег.
В этот день желаю Ольге дальнейших профессиональных успехов, сил, здоровья и сил! Пусть каждый день работы на пути повышения коммуникации судов, общества и медиа будет плодотворным!
С уважением, шеф-редактор «Судебно-юридической газеты»
Святослав Пограничный
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