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Выплата вознаграждения судьям, назначенным на должности в 2024 году и судьям, которых еще назначат в следующем году, в 2025 году пока не предусмотрена вовсе – ГСА

16:32, 26 июля 2024
Предельные показатели расходов Бюджетной декларации на 2025-2027 годы в части финансирования судебной власти меньше, чем в 2024 году.
Выплата вознаграждения судьям, назначенным на должности в 2024 году и судьям, которых еще назначат в следующем году, в 2025 году пока не предусмотрена вовсе – ГСА
Источник фото: Судебная власть
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Государственная судебная администрация сообщила о проблемах, возникающих при формировании бюджета судебной власти на 2025 год.

Как сообщил 8 июля во время рассмотрения на Комитете Верховной Рады по вопросам правовой политики Бюджетной декларации на 2025-2027 годы глава ГСА Максим Пампура, в 2025 году может возникнуть ситуация, когда немалому количеству судей просто не будет чем платить судейское вознаграждение.

В группе риска - судьи, которые были (или еще будут) назначены на свои должности в 2024 году, а также судьи, которых могут назначить на должности в 2025 году. Это, в частности, и будущие судьи апелляционных судов (конкурс на 550 вакантных должностей судей апелляционных судов по прогнозам ВККС завершится в 2025 году).

Максим Пампура сообщил, что Бюджетная декларация относительно бюджета 2025 года предусматривает снижение расходов на содержание судебной власти на 519 миллионов гривен по сравнению с 2024 годом.

«Не учтено то, что у нас в соответствии с указами Президенты от 8 мая и 4 июля назначены 286 судей, этот резерв не учтен на 2025 год», - сообщил глава ГСА.

В целом, как отметил Максим Пампура, в 2025 году на нужды судебной власти предусмотрено 16 млрд. 882 млн. гривен, что позволит обеспечить финансовые потребности судов только на 55,3% (бюджет 2024 обеспечивает потребности судебной власти на 57%).

Автор: Вячеслав Хрипун

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