В Донецкой области разоблачили группу лиц, которые переправляли уклонистов за границу

Свои услуги дельцы оценили в 7000 долларов США.

В Донецкой области сообщили о подозрении группе лиц в составе двух местных жителей, которые организовали незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

Как сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона, 35-летний мужчина в течение 2023 года на территории г. Краматорск организовал преступную «схему» по переправке военнообязанных через государственную границу Украины, к которой привлек свою знакомую.

Он, как руководитель и организатор «схемы», отдавал приказы о производстве справок военно-врачебной комиссии и временных удостоверений военнообязанного с отметками о непригодности к военной службе с исключением из военного учета, которые являются основаниями для выезда за пределы Украины. Женщина выполняла их.

Цена за такую ​​услугу была 7000 долларов США.

В целях безопасности, уменьшения риска и для прикрытия своих противоправных действий подозреваемые использовали деятельность третьих лиц.

Во время санкционированного обыска у подозреваемых обнаружены и изъяты справки военно-врачебной комиссии, временные удостоверения военнообязанных с отметками о непригодности к военной службе с исключением из военного учета и денежные средства в размере 22000 долларов США, 1750 евро, 4300 грн. и черные заметки.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Следственные действия продолжаются, устанавливается возможная причастность к указанной преступной схеме военнослужащих ТЦК.

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