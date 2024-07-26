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На Донеччині викрили групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон

22:54, 26 липня 2024
Свої послуги ділки оцінили у 7000 доларів США.
На Донеччині викрили групу осіб, які переправляли ухилянтів за кордон
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На Донеччині повідомили про підозру групі осіб у складі двох місцевих мешканців, які організували незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Як повідомила Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, 35 річний чоловік протягом 2023 року на території м. Краматорськ організував злочинну «схему» із переправлення військовозобов’язаних  через державний кордон України, до якої залучив свою знайому.

Він, як керівник та організатор «схеми», віддавав накази що до  виготовляння   довідок військово-лікарської комісії та тимчасових посвідчень  військовозобов’язаного з відмітками про непридатність до військової служби із виключенням із військового обліку, які є підставами для виїзду за межі України. Жінка їх виконувала.

Ціна за таку послугу була 7000 доларів США.

В цілях безпеки, зменшення ризику та для прикриття своїх протиправних дій, підозрювані  використовували діяльність третіх осіб.

Підчас санкціонованого обшуків у підозрюваних виявлено та вилучено: довідки військово-лікарської комісії, тимчасові посвідчення військовозобов’язаних з відмітками про не придатність до військової служби із виключенням із військового обліку та грошові кошти у розмірі 22000 доларів США, 1750 євро, 43000 грн, мобільні телефони та чорнові нотатки.

Наразі підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюється можлива причетність до вказаної злочинної схеми військовослужбовців ТЦК.

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