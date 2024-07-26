АРМА почало оцінку майна ТРЦ Gulliver

Рішенням суду задоволено клопотання прокурора про передачу майна в управління АРМА.

Джерело фото: The Village

Національне агентство з управління активами АРМА розпочало огляд та оцінку нерухомого майна торгово-розважального центру Gulliver, переданого в його управління. Про це повідомила голова Нацагентства Олена Дума.

«Відповідно до ст. 19-20 спеціального закону про АРМА, Нацгентство розпочинає огляд та оцінку арештованого активу із залученням правоохоронних органів та субʼєктів оціночної діяльності відповідно. Роботу вже розпочато», — йдеться в повідомленні.

В АРМА підкреслили, що підставою для проведення оцінки стало отримання ухвали Шевченківського районного суду міста Києва від 3 червня 2024 року та ухвали Київського апеляційного суду від 25 червня 2024 року, якими було задоволено клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора про передачу майна в управління АРМА.

Дума наголошує, що йдеться виключно про нерухоме майно, тобто нежитлові приміщення. Вона також назвала безпідставними заяви одного з банків щодо арешту рахунків, що, на їхню думку, можуть призвести до невиконання кредитних зобов'язань.

«Хочу зазначити, що агентству не передавались в управління корпоративні права та грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Три О» (ТРЦ «Гулівер»). Відповідно, права будь-якої фінансової установи як кредитора ніяким чином не порушені. Виконання кредитних зобовʼязань повністю залежить від позичальника та його бажання їх виконувати», — зауважила Дума.

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