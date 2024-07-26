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Окружний адміністративний суд Києва звернувся до ВККС щодо усунення порушень в роботі Комісії, документ

16:14, 26 липня 2024
ОАСК звернувся до ВККС щодо усунення порушень в роботі Комісії на виконання рішення зборів суддів від 23 липня 2024 року – текст звернення.
Окружний адміністративний суд Києва звернувся до ВККС щодо усунення порушень в роботі Комісії, документ
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Окружний адміністративний суд Києва звернувся до ВККС щодо усунення порушень в роботі ВККС на виконання рішення зборів суддів від 23 липня 2024 року.

Зокрема, у листі йдеться про те, що потрібно привести у відповідність до вимог чинного законодавства запитання, наведені у Додатку 1 до рішення ВККС від 5 червня 2024 року №156/зп-24; провести ретельну перевірку актуальності та коректності цих запитань; усунути порушення вимог закону про захист інформації в ІКС шляхом отримання сертифікату КЗСІ, провести максимальну відкриту перевірку причин і наслідків некоректної роботи ПК, що мало місце під час проведенні іспиту 9 липня 2024 року у тому числі в рамках відповідного кримінального провадження; проінформувати суспільство про факти, встановлені перевіркою; усунути порушення Конвенції шляхом перегляду відповідних вимог щодо безпечної евакуації під час повітряної тривоги; внести зміни до Правил складання іспиту щодо забезпечення прав учасників іспиту на захист в частині доступу до необхідних доказів, опублікувати перелік питань для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів з відповідними варіантами відповідей тощо.

Також з приводу цих порушень від імені зборів суддів надіслані звернення до Вищої ради правосуддя та Ради суддів України.

Нижче наводимо звернення.

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Окружний адміністративний суд Києва звернувся до ВККС щодо усунення порушень в роботі Комісії, документ

ОАСК звернувся до ВККС щодо усунення порушень в роботі Комісії на виконання рішення зборів суддів від 23 липня 2024 року – текст звернення.

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