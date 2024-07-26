Іноземець, який вбив водія таксі і заволодів його автомобілем, постав перед судом

Зловмисник завдав чоловікові більше десятка ножових ударів в грудну клітку, в тому числі в серце та легені.

У Київській обласні оголошено обвинувальний вирок іноземцю, який скоїв умисне вбивство водія таксі та заволодів його автівкою. Суд присяжних засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, передає Київська обласна прокуратура.

Прокурор у суді довів, що в березні 2019 року іноземець запросив знайомого до свого помешкання в м. Києві задля заволодіння його автомобілем. Після нетривалого діалогу він завдав чоловікові більше десятка ножових ударів в грудну клітку, в тому числі в серце та легені. Від отриманих травм потерпілий помер.

Після цього засуджений забрав ключі від транспортного засобу вбитого, прибрав у квартирі сліди злочину, переніс тіло до багажника автівки і вивіз до Яготинського району Київщини. Там на узбіччі автодороги він підпалив вбитого, а сам на викраденому автомобілі поїхав геть.

Правоохоронці затримали його впродовж двох діб. З’ясувалось, що на батьківщині він знаходився в розшуку за шахрайство. Автомобілем заволодів задля покращення свого матеріального становища.

До набрання вироком законної сили чоловік залишається під вартою.

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