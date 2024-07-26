Иностранец, убивший водителя такси и завладевший его автомобилем, предстал перед судом

Злоумышленник нанес мужчине более десятка ножевых ударов в грудную клетку, в том числе в сердце и легкие.

В Киевской области объявлен обвинительный приговор иностранцу, который совершил умышленное убийство водителя такси и завладел его автомобилем. Суд присяжных приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, сообщает Киевская областная прокуратура.

Прокурор в суде доказал, что в марте 2019 года иностранец пригласил знакомого в свое жилье в Киеве для завладения его автомобилем. После непродолжительного диалога он нанес мужчине более десятка ножевых ударов в грудную клетку, в том числе в сердце и легкие. От полученных травм потерпевший скончался.

После этого осужденный забрал ключи от транспортного средства убитого, убрал в квартире следы преступления, перенес тело в багажник автомобиля и вывез в Яготинский район Киевщины. Там на обочине автодороги он поджег убитого, а сам на угнанном автомобиле уехал.

Правоохранители задержали его в течение двух суток. Выяснилось, что на родине он находился в розыске за мошенничество. Автомобилем завладел для улучшения своего материального положения.

До вступления приговора в законную силу мужчина остается под стражей.

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