МАГАТЭ подтвердило остановку второго энергоблока Южно-Украинской АЭС: что говорят в Укрэнерго

МАГАТЭ сообщило об остановке реактора на Южно-Украинской АЭС из-за проблемы с трансформатором.

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Международное агентство по атомной энергии сообщило об остановке второго энергоблока на Южноукраинской атомной электростанции (АЭС) после автоматической сработки электрической защиты из-за проблемы с трансформатором.

На прошлой неделе работа энергоблока №2 на ЮУАЭС была временно приостановлена из-за неисправности трансформатора в открытом распределительном пункте 330 кВ, расположенном за пределами площадки АЭС. По данным агентства, на Южно-Украинской АЭС произошло повреждение керамического изолятора в результате короткого замыкания, что повлекло утечку масла, которое загорелось от электрической дуги.

«В результате короткого замыкания произошло повреждение керамического изолятора, что привело к утечке масла, которое загорелось в результате электрической дуги», - сообщается в отчете МАГАТЭ.

Остановка реактора продолжалась примерно 17 часов. После ремонта и восстановления электропитания реактор был перезапущен и через сутки вышел на полную мощность работы.

Укрэнерго отреагировало на информацию об остановке энергоблока, отметив, что они не могут публично комментировать ситуацию на объектах из-за военного положения и постоянных атак врага.

«Во время действия военного положения, постоянных атак врага мы не можем комментировать ситуацию на конкретных энергообъектах публично. Поэтому я не могу прокомментировать эту ситуацию, кроме того, что есть официальная информация, информация от МАГАТЭ», - заявил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий на брифинге в Медиацентре Украина.

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