Практика судов
  1. В Украине

За 700 долларов хотел попасть за границу: во Львовской области мужчина хотел подкупить пограничников

22:18, 26 июля 2024
Деньги мужчина давал пограничникам двумя «траншами».
За 700 долларов хотел попасть за границу: во Львовской области мужчина хотел подкупить пограничников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщили, что задержали мужчину, предлагавшего 700 долларов взятки пограничникам. Инцидент произошел в пункте пропуска «Шегини».

Мужчина 1994 года рождения не смог предоставить все необходимые документы для выезда за границу. Уроженец Киева решил подкупить пограничников. Сначала в паспортный документ отчаянно положил 500 долларов США, позже приложил еще 200 долларов.

«Государственная пограничная служба Украины имеет нулевую толерантность к коррупции. По фактам подкупа должностных лиц – сотрудники ВВВБ Госпогранслужбы проинформировали представителей Нацполиции», – заявили пограничники.

Ответственность за это правонарушение, предусмотренная ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Прокурора уволили за то, что он ушел с работы и больше не вернулся

Причина странного поведения прокурора столичной прокуратуры осталась неизвестной.

Конкурс на должности заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов и дисциплинарных инспекторов: список финалистов и новые проблемы конкурса

На должность заместителя руководителя Службы дисциплинарных инспекторов претендуют 5 кандидатов, на должности дисциплинарных инспекторов – 48, но есть нюанс.

Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США ничего не поступало – как оказалось, что на оборону и зарплаты военным не хватает 500 млрд грн

Из-за того, что помощь от США не поступила вовремя, украинское правительство оказалось в ситуации, которая в середине года не хватает 500 млрд грн на оборону, в том числе, на зарплаты военным.

Запорожский окружной административный суд провел для детей конкурс рисунков «Суд глазами ребенка»

Юные художники имели возможность воспроизвести на полотнах свои впечатления о жизни судебного учреждения, а также свое видение суда в будущем.

Военные могут остаться без зарплат уже в конце сентября, если Верховная Рада не успеет добавить на оборону 500 млрд грн и принять повышение налогов – Роксолана Пидласа

Украина вынуждена была покупать оружие за свой счет, потому что от США тогда ничего не поступало, поэтому расходы с сентября-декабря были перенесены на начало года и использованы для закупки оружия – Роксолана Пидласа объяснила, почему не хватает 500 млрд на оборону.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Уляна Братичак
    Уляна Братичак
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Юрій Скалозуб
    Юрій Скалозуб
    голова Чернігівського окружного адміністративного суду