За 700 долларов хотел попасть за границу: во Львовской области мужчина хотел подкупить пограничников

Деньги мужчина давал пограничникам двумя «траншами».

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщили, что задержали мужчину, предлагавшего 700 долларов взятки пограничникам. Инцидент произошел в пункте пропуска «Шегини».

Мужчина 1994 года рождения не смог предоставить все необходимые документы для выезда за границу. Уроженец Киева решил подкупить пограничников. Сначала в паспортный документ отчаянно положил 500 долларов США, позже приложил еще 200 долларов.

«Государственная пограничная служба Украины имеет нулевую толерантность к коррупции. По фактам подкупа должностных лиц – сотрудники ВВВБ Госпогранслужбы проинформировали представителей Нацполиции», – заявили пограничники.

Ответственность за это правонарушение, предусмотренная ст. 369 УКУ «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

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