Выселил пожилую женщину из 3-комнатной квартиры в центре Киева и присвоил ее недвижимость: разоблачили мошенника

Злоумышленник познакомился на улице с пенсионеркой и под видом помощи по хозяйству попал к ней в квартиру, которой потом завладел.

В Киеве стражи порядка разоблачили злоумышленника, который мошенническим способом завладел квартирой киевлянки в центре столицы.

Как рассказал начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко, правонарушитель подыскивал граждан, имеющих в собственности недвижимость и не имеющих родственников, и таким образом познакомился с одинокой пенсионеркой – владелицей трехкомнатной квартиры в Печерском районе Киева:

«Под предлогом помощи по хозяйству 48-летний злоумышленник попал в ее квартиру киевлянки. Когда она вышла по делам – поменял замки и самовольно поселился в квартире пенсионерки. В дальнейшем он поддел завещание и фиктивное свидетельство о ее смерти и используя поддельные документы, завладел квартирой потерпевшей».

Во время проведения обысков по месту жительства злоумышленника изъяты фиктивное завещание и свидетельство о смерти владелицы квартиры, чистые бланки свидетельств о рождении и смерти, а также заявления о принятии наследства от 9 разных умерших граждан.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении, а жилье вернули 71-летней владелице.

Правоохранители проверяют мужчину на причастность к незаконному завладению еще 10-ти квартир в столице и устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к совершению данного уголовного правонарушения. За совершенное фигуранту грозит до двенадцати лет лишения свободы.

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