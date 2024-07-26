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Виселив літню жінку з 3-кімнатної квартири у центрі Києва та привласнив її нерухомість: викрили шахрая

22:00, 26 липня 2024
Зловмисник познайомився на вулиці із пенсіонеркою та під виглядом допомоги по господарству потрапив до неї у квартиру, яку потім привласнив.
Виселив літню жінку з 3-кімнатної квартири у центрі Києва та привласнив її нерухомість: викрили шахрая
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У Києві правоохоронці викрили зловмисника, який шахрайським способом заволодів квартирою киянки у центрі столиці.

Як розповів начальник відділу боротьби з майновими злочинами управління карного розшуку поліції Києва Олег Нетченко, правопорушник підшукував громадян, які мають у власності нерухомість та не мають родичів, та таким чином познайомився із самотньою пенсіонеркою – власницею трикімнатної квартири у Печерському районі Києва:

«Під приводом допомоги по господарству, 48-річний зловмисник потрапив до її квартири киянки. Коли вона вийшла у справах – поміняв замки та самовільно поселився у квартирі пенсіонерки. Надалі він підробив заповіт та фіктивне свідоцтво про її смерть та використовуючи підроблені документи, заволодів квартирою потерпілої».

Під час проведення обшуків за місцем мешкання зловмисника вилучено фіктивний заповіт та свідоцтво про смерть власниці квартири, чисті бланки свідоцтв про народження та смерть, а також заяви про прийняття спадщини від 9-ти різних померлих громадян.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру, а житло повернули  71-річній власниці.

Наразі правоохоронці перевіряють чоловіка на причетність до незаконного заволодіння ще 10-ти квартир у столиці та встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення. За вчинене фігуранту загрожує до дванадцяти років позбавлення волі.  

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