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МАГАТЕ підтвердило зупинку другого енергоблоку Південноукраїнської АЕС: що кажуть в Укренерго

16:20, 26 липня 2024
МАГАТЕ повідомило про зупинку реактора на Південноукраїнській АЕС через проблему з трансформатором.
МАГАТЕ підтвердило зупинку другого енергоблоку Південноукраїнської АЕС: що кажуть в Укренерго
Джерело фото: focus.ua
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Міжнародне агентство з атомної енергії повідомило про зупинку другого енергоблоку на Південноукраїнській атомній електростанції (АЕС) після автоматичного спрацювання електричного захисту через проблему з трансформатором.

Минулого тижня роботу енергоблока №2 на ПУАЕС було тимчасово припинено через несправність трансформатора у відкритому розподільчому пункті 330 кВ, розташованому за межами майданчика АЕС. За даними агентства, на Південноукраїнській АЕС сталося пошкодження керамічного ізолятора внаслідок короткого замикання, що спричинило витік масла, яке загорілося від електричної дуги.

«Внаслідок короткого замикання сталося пошкодження керамічного ізолятора, що призвело до витоку масла, яке загорілося внаслідок електричної дуги», — повідомляється у звіті МАГАТЕ.

Зупинка реактора тривала приблизно 17 годин. Після ремонту та відновлення електроживлення реактор було перезапущено, і за добу він вийшов на повну потужність роботи.

Укренерго відреагувало на інформацію про зупинку енергоблоку, зазначивши, що вони не можуть публічно коментувати ситуацію на об'єктах через воєнний стан і постійні атаки ворога.

«Під час дії воєнного стану, постійних атак ворога ми не можемо коментувати ситуацію на конкретних енергооб’єктах публічно. Тому я не можу прокоментувати цю ситуацію, окрім того, що є офіційна інформація, інформація від МАГАТЕ», — заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький на брифінгу в Медіацентрі Україна.

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